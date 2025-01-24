2025 Oscar adayları: İşte en iyi oyuncular ve en iyi filmler!
Geçen yıl Oscar her bir detayıyla gündeme gelirken, 2025’in adayları da belli oldu.
Tüm dünyanın takip ettiği Oscar, geçtiğimiz yıl ilginç olaylarıyla gündeme gelmişti. En iyi oyunculardan en iyi filmlere kadar merak edilen sorular cevap bulurken, bazı oyuncuların sergilediği davranışlar 2024 Oscar’a damga vurmuştu.
2025’e girdik ve gözler bu kez de 2025 Oscar’da. Akademi Ödülleri 97. kez önümüzdeki Mart ayında düzenlenecek ve sunuculuğu Conan O’Brien yapacak.
Öte yandan Oscar adayları da Akademi'nin Samuel Goldwyn Salonu'nda Wicked'dan tanıdığımız Bowen Yang ve Saturday Night'tan Rachel Sennott tarafından duyuruldu.