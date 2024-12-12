2025 resmi tatil takvimi netleşti: 14 günlük yıllık izinle 45 gün tatil fırsatı
2025 yılında, resmi tatiller ve yıllık izinlerin birleşimiyle çalışanlar toplamda 45 güne kadar tatil yapma fırsatına sahip olacak. Yılbaşı, Ramazan ve Kurban Bayramları gibi önemli tatillerde ise uzun tatil planları yapılabilecek. Peki, 2025 yılına ait resmi tatiller ve bayram tatilleri ne zaman ve ne kadar sürecek? İşte 2025 yılı için resmi tatiller ve bayram tarihleri...
2025 yılı için yılbaşı tatili, 1 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek. 30 ve 31 Aralık’ta alınacak iki gün izinle, çalışanlar 5 günlük bir tatil yapma imkanı bulacak. Bu, yılın ilk uzun tatil dönemi olacak.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA 9 GÜNLÜK TATİL İMKANI
Ramazan Bayramı tatili, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerine denk geliyor. 28 Mart Cuma günü izin alındığında, toplamda 5 günlük bir tatil elde edilebiliyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinin yıllık izinden düşürülmesiyle tatil süresi 9 güne kadar çıkarılabiliyor.
23 NİSAN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2025 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta başında ya da sonunda alınacak iki günlük izinle, tatil 5 güne uzatılabiliyor.