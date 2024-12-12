2025 resmi tatil takvimi netleşti: 14 günlük yıllık izinle 45 gün tatil fırsatı

2025 yılı için yılbaşı tatili, 1 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek. 30 ve 31 Aralık’ta alınacak iki gün izinle, çalışanlar 5 günlük bir tatil yapma imkanı bulacak. Bu, yılın ilk uzun tatil dönemi olacak.