23 Nisan çarşamba günü bu 7 ilçede yaşayanlar dikkat! İstanbul için uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbul'da 7 ilçede yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren uyarıyı BEDAŞ ve AYEDAŞ yaptı. Birçok vatandaş "İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?, İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, çarşamba günü elektrik kesintileri, bugün elektrik kesintileri" sorularının yanıtlarını aramaya başladı.
Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 1 ilçede, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ise 6 ilçede planlı elektrik kesintileri kapsamında 23 Nisan çarşamba günü kesintiler yapıalcağını duyurdu. Yayımlanan planlı kesinti programına göre bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri 8 saati bulacak.
Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 23 Nisan tarihli BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı...