23 Nisan mesajları, Atatürk sözleri, en iyi sözler; Instagram, Facebook, WhatsApp için sözler

23 NİSAN SÖZLERİ, MESAJLARI



-Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günde, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın bayramını büyük bir coşku ve sevgiyle kutluyoruz.

-Yarının umut ışığı olan evlatlarımıza; barış dolu, mutlu ve başarılı bir hayat diliyoruz.Ne mutlu Türk’üm diyene!

-Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu eşsiz günde, geleceğimizi şekillendirecek olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sevgiyle ve gururla kutluyoruz.

-Barışın, sevginin ve umudun temsilcisi çocuklarımıza; sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir ömür diliyoruz.