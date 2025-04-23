23 Nisan mesajları, Atatürk sözleri, en iyi sözler; Instagram, Facebook, WhatsApp için sözler
Her yıl kutlanan, hem çocuklar hem de Atatürk için çok özel olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Milyonlarca çocuğun hürce eğlenip, meclislerde, stadyumlarda ve diğer alanlarda söz edebildiği bu ülke Atatürk’ün bizlere mirası. İşte 23 Nisan mesajları, en iyi sözler; 23 Nisan paylaşımı; Instagram, Facebook, WhatsApp durum için en iyi sözler…
23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan etti bu özel gün, aynı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan ettiği anlamlı bir gündür. Milyonlarca çocuğun bugün hür bir şekilde kutlayabildiği bu bayram, aynı zamanda TBMM’nin de açıldığı ilk gün. 23 Nisan 2025 ülkemizde coşkuyla kutlanıyor. Peki 23 Nisan için paylaşılacak en iyi sözler neler? 23 Nisan Atatürk ve bayraklı sözler…
Tıpkı diğer milli bayramlar gibi milyonlarca kişi, Instagram, Facebook, X ve diğer sosyal medya platformlarından paylaşımlarda bulunuyor. Ancak bazı kişiler 23 Nisan’da hangi sözü paylaşsam diye düşünüyor, kararsız kalıyor. İşte sizler için en özel, bugünün önemini vurgulayan 23 Nisan mesajlarını derledik!
23 NİSAN SÖZLERİ, MESAJLARI
-Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günde, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın bayramını büyük bir coşku ve sevgiyle kutluyoruz.
-Yarının umut ışığı olan evlatlarımıza; barış dolu, mutlu ve başarılı bir hayat diliyoruz.Ne mutlu Türk’üm diyene!
-Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu eşsiz günde, geleceğimizi şekillendirecek olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sevgiyle ve gururla kutluyoruz.
-Barışın, sevginin ve umudun temsilcisi çocuklarımıza; sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir ömür diliyoruz.
KISA 23 NİSAN MESAJLARI-SÖZLERİ
-23 Nisan, çocukların gülüşünde filizlenen umutların bayramıdır. Kutlu olsun!
-Bugün çocukların, yarınların sahibi olan milletimizin bayramıdır!
-Atatürk’ün armağan ettiği, dünyada eşi benzeri olmayan bayram: 23 Nisan!
-Minik yüreklerin en coşkulu günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
-Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir! 23 Nisan’ın gururu ve coşkusuyla nice bayramlara!
-Atatürk’ten geleceğe en güzel armağan: 23 Nisan kutlu olsun