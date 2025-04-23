25 Nisan için uyarı yapıldı, saat verildi! İstanbullular dikkat: 31 ilçe etkilenecek: Önlem alın!
İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren 25 Nisan Cuma günü uyarısını BEDAŞ ve AYEDAŞ yaptı. 31 ilçenin etkileneceği elektrik kesintilerine ilişkin detaylar açıklandı. Birçok kişi "İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, bugün elektrikler ne zaman gelecek, cuma elektrik kesintileri" sorularının yanıtını aramaya başladı.
İstanbul’un iki yakasında elektrik kesintisi uyarısı geldi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Avrupa Yakası’nda 21 ilçede, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ise Anadolu Yakası’nda 10 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintilerin, bazı bölgelerde saatlerce süreceği belirtildi.
Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 25 Nisan tarihli BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı...