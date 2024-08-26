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  4. 26 Ağustos 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

26 Ağustos 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (26 Ağustos) ne kadar oldu? 26 Ağustos 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 26 Ağustos pazartesi altın fiyatları…

26 Ağustos 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.799,15

Satış: 2.801,68

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,478.64

Satış: 4,580.75

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26 Ağustos 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 8,929.29

Satış: 9,161.50

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 18,830.00

Satış: 18,840.00

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26 Ağustos 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 44,786.38

Satış: 45,807.52

Ata altın fiyatı

Alış: 18,474.38

Satış: 18,939.38

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26 Ağustos 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17,914.55

Satış: 18,266.97

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,552.82

Satış: 2,555.13

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