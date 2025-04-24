26 Nisan tarihine dikkat! Bağcılar, Esenler, Silivri, Kadıköy, Pendik dahil 19 ilçe için uyarı geldi
26 Nisan cuma günü için AYEDAŞ ve BEDAŞ yayımladıkları peş peşe uyarılarla İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar uyarıların ardından "İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, bugün elektrikler ne zaman gelecek, cumartesi elektrik kesintileri" şeklinde araştırmaya başladı.
İstanbul'un iki yakasında planlı elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda 15 ilçede, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ise Anadolu Yakası'nda 4 ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesintilerin altyapı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği ve bazı bölgelerde saatler sürebileceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemleri almaları yönünde uyarıda bulundu.
Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 26 Nisan tarihli AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi programı...