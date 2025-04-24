26 Nisan tarihine dikkat! Bağcılar, Esenler, Silivri, Kadıköy, Pendik dahil 19 ilçe için uyarı geldi

İstanbul'un iki yakasında planlı elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda 15 ilçede, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ise Anadolu Yakası'nda 4 ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesintilerin altyapı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği ve bazı bölgelerde saatler sürebileceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemleri almaları yönünde uyarıda bulundu.

Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İşte 26 Nisan tarihli AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi programı...