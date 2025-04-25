27 Nisan için saat verildi, uyarı yapıldı: Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri, Maltepe, Tuzla, Ümraniye
İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren uyarısı AYEDAŞ ve BEDAŞ yaptı. Kesinti uyarılarının ardından vatandaşlar "BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, elektrikler ne zaman gelecek, pazar elektrik kesintisi" sorularına yanıt aramaya başladı. İŞTE İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ...
İstanbul'un iki yakasında 27 Nisan'da planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda 5 ilçede, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ise Anadolu Yakası'nda 3 ilçede kesinti uygulanacağını duyurdu. Altyapı yenileme ile bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilerin bazı bölgelerde saatler süreceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 27 Nisan AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi programı...