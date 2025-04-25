27 Nisan için saat verildi, uyarı yapıldı: Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri, Maltepe, Tuzla, Ümraniye

İstanbul'un iki yakasında 27 Nisan'da planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda 5 ilçede, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ise Anadolu Yakası'nda 3 ilçede kesinti uygulanacağını duyurdu. Altyapı yenileme ile bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilerin bazı bölgelerde saatler süreceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İşte 27 Nisan AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi programı...