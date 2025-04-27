29 Nisan uyarısı geldi, saat verildi! Esenyurt, Avcılar, Silivri, Kadıköy, Beyoğlu, Bakırköy dikkat!

İstanbul'un iki yakasında 29 Nisan Salı günü planlı elektrik kesintileri yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda 22 farklı noktada kesinti uygulanacağını duyururken, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ise 9 bölgede elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Altyapı yenileme ile bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek kesintilerin bazı bölgelerde saatler sürebileceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşlara olası mağduriyetlere karşı tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kesintilerin saat aralıkları ve etkilenecek mahallelerin listesi duyuruldu.

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İşte 29 Nisan AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi programı...