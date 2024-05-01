30 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! 30 Nisan 2024 salı Süper Loto sonuçları
Şans oyunu seven vatandaşlar, 30 Nisan 2024 yapılan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor. Peki, 30 Nisan salı Süper Loto çekildi mi? İşte detaylar…
Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 71.577.877,47 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 10 talihli de 118.136,05 TL kazandı. Süper Loto 30 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…
30 Nisan 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto 30 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 71.577.877,47 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
06 – 10 – 21 – 33 – 39 – 50
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 71.577.877,47 ₺
5 10 118.136,05 ₺
4 900 2.041,85 ₺
3 22.454 99,35 ₺
2 221.188 10,65 ₺