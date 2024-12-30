31 Aralık yarım gün mü: Yarın okullar tatil mi, yılbaşı tatili ne zaman
2024’ün sonuna gelirken artık gözler 2025’e çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da resmî tatilin olup olmadığı ve ne zaman olacağı merak konusu. Peki 31 Aralık yarım gün mü, okullar yarın tatil mi?
2024’ün sonu ve 2025’in başı arasında artık saatler kalan bir fark var. Koskoca bir yıl geride kalırken, daha iyi umutlarla 2025’i bekliyoruz.
Bununla birlikte yılbaşında hem özel hem kamu sektörlerinde tatil olup olmayacağı merak konusu. Elbette okullar da buna dahil. Peki 31 Aralık yarım gün mü, yılbaşı tatili ne zaman ve yarın okul var mı?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.