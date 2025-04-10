31 il için sağanak uyarısı: Baharı beklerken kış geldi! İşte kar yağışının etkili olacağı iller

Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün 29 il için "sarı", Hakkari ve Van için ise "turuncu" yağış uyarısı verildiğini bildirdi.