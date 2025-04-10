31 il için sağanak uyarısı: Baharı beklerken kış geldi! İşte kar yağışının etkili olacağı iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Tokat’ta aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney kesimlerde gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Ankara’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İşte 10 Nisan 2025 hava durumu tahminleri…
Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün 29 il için "sarı", Hakkari ve Van için ise "turuncu" yağış uyarısı verildiğini bildirdi.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Manisa, Kütahya ve İzmir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in (Mersin hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı