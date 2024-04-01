Kesin sonuçlar ne zaman açıklanacak? İtiraz süreci başladı
Türkiye 5 yılda yerel yönetimi belirlemek için sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti olurken, gözler ise Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklayacağı verilere çevrildi. Seçim sonuçlarına 14 Nisan'a kadar itiraz edilebilecek. Peki YSK kesin sonuçları ne zaman açıklayacak?
Türkiye dün yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimlerde, kesin olmayan Türkiye geneli sonuçlarına göre, CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.
Sonuçlara göre CHP, 47 yıl sonra ilk kez seçimden birinci parti olarak çıkarken AK Parti kurulduğu 2001'den bu yana ilk kez ikinci parti konumuna geriledi.
Partilerin Türkiye genelinde aldığı oy oranlarına bakıldığında, Cumhuriyet Halk Partisi, yüzde 37,7, AK Parti yüzde 35,5, Yeniden Refah Partisi yüzde 6,2, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 5, İYİ Parti ise yüzde 3,8 oy aldı. CHP 17 milyonun, AK Parti ise 16 milyonun üzerinde oy aldı.
İtiraz süreci başladı
Seçim sonuçlarına itiraz süreci başladı. Partiler sonuçlara 14 Nisan'a kadar itiraz edilebilecek. İtiraz gelebilecek sonuçların çok yakın olduğu il ve ilçeler var. İllere bakıldığında; Kırklareli, Hatay, Iğdır, Bitlis, Hakkari, Burdur, Artvin, Ardahan ve Kütahya'dan itiraz gelebilir. İlçelerde de yakın sonuç olan yerlerde itirazların gelmesi bekleniyor.