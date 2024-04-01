Kesin sonuçlar ne zaman açıklanacak? İtiraz süreci başladı

İtiraz süreci başladı

Seçim sonuçlarına itiraz süreci başladı. Partiler sonuçlara 14 Nisan'a kadar itiraz edilebilecek. İtiraz gelebilecek sonuçların çok yakın olduğu il ve ilçeler var. İllere bakıldığında; Kırklareli, Hatay, Iğdır, Bitlis, Hakkari, Burdur, Artvin, Ardahan ve Kütahya'dan itiraz gelebilir. İlçelerde de yakın sonuç olan yerlerde itirazların gelmesi bekleniyor.