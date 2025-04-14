32 ilçe için uyarı üstüne uyarı yapıldı! İstanbullular hemen önleminizi alın: Uzun süre gelmeyecek!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruya göre, İstanbul'un 32 ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Yayımlanan planlı kesinti programına göre bazı ilçelerde yarın elektrik kesintisi 9 saate kadar sürerken bazı ilçelerde de 8 saatlik kesintiler yaşanacak.

Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

İşte 15 Nisan tarihli BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı...