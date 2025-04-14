32 ilçe için uyarı üstüne uyarı yapıldı! İstanbullular hemen önleminizi alın: Uzun süre gelmeyecek!
16 milyon İstanbulluyu yakından ilgilen kritik uyarıları BEDAŞ ve AYEDAŞ peş peşe yaptı. Kent genelinde Anadolu Yakası'nda 7, Avrupa Yakası'nda 25 ilçe saatlerce karanlığa bürünecek. Vatandaşlar "İstanbul elektrikler ne zaman gelecek, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, 15 Nisan elektrik kesintileri, salı günü elektrik kesintileri, bugün elektrik kesintisi sorgulama" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte İstanbul'da ilçe ilçe elektrik kesintisi...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruya göre, İstanbul'un 32 ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Yayımlanan planlı kesinti programına göre bazı ilçelerde yarın elektrik kesintisi 9 saate kadar sürerken bazı ilçelerde de 8 saatlik kesintiler yaşanacak.
Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 15 Nisan tarihli BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı...