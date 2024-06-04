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  4. 4 Haziran 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

4 Haziran 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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4 Haziran 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.415,85

Satış: 2.418,21

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3,865.36

Satış: 3,953.77

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4 Haziran 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 7,706.55

Satış: 7,907.55

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 16,001.00

Satış: 16,243.00

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4 Haziran 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 38,653.55

Satış: 39,537.73

Ata altın fiyatı

Alış: 15,944.59

Satış: 16,347.10

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4 Haziran 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15,461.42

Satış: 15,766.73

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,203.25

Satış: 2,205.41

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