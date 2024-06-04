4 Haziran 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (4 Haziran) ne kadar oldu?b4 Haziran 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 4 Haziran salı altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.415,85
Satış: 2.418,21
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3,865.36
Satış: 3,953.77
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Yarım altın fiyatı
Alış: 7,706.55
Satış: 7,907.55
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 16,001.00
Satış: 16,243.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 38,653.55
Satış: 39,537.73
Ata altın fiyatı
Alış: 15,944.59
Satış: 16,347.10
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 15,461.42
Satış: 15,766.73
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,203.25
Satış: 2,205.41
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