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  4. 4 yıl önce gördü, kentte eken ilk kişi oldu... Dünyanın en pahalı baharatı: Gramı 200 TL

4 yıl önce gördü, kentte eken ilk kişi oldu... Dünyanın en pahalı baharatı: Gramı 200 TL

Elazığlı mühendis Bayram Çalışkan, 4 yıl önce Safranbolu'da keşfettiği safranın gramını 200 liraya satıyor.

4 yıl önce gördü, kentte eken ilk kişi oldu... Dünyanın en pahalı baharatı: Gramı 200 TL - Sayfa 1

Elazığlı inşaat ve ziraat mühendisi Bayram Çalışkan (35), 4 yıl önce araştırma yaparken Safranbolu’da yetişen safran bitkisini keşfetti. O tarihte deneme amaçlı ilk siparişini veren Çalışkan, temin ettiği soğanları Yarımca köyünde bulunan bahçesine ekti.

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4 yıl önce gördü, kentte eken ilk kişi oldu... Dünyanın en pahalı baharatı: Gramı 200 TL - Sayfa 2

İlk senesinde güzel verim alan Çalışkan, ikinci sene daha fazla soğan alarak bir dönüm alana daha safran ekti. 

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4 yıl önce gördü, kentte eken ilk kişi oldu... Dünyanın en pahalı baharatı: Gramı 200 TL - Sayfa 3

Bu yıl 4’üncü hasadını yapan ve ailesiyle birlikte açan çiçekleri toplayan Çalışkan, gramını yaklaşık 200 liraya satıyor.

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4 yıl önce gördü, kentte eken ilk kişi oldu... Dünyanın en pahalı baharatı: Gramı 200 TL - Sayfa 4

Dünyanın en değerli baharatı

Safran bitkisinin sadece yüksek fiyatıyla değil aynı zamanda hücre yenileme ve vücut direncini artırma özellikleriyle de bilinmesi, onu dünyanın en değerli baharatları arasında gösteriliyor.

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