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  4. 4.2'lik deprem sonrası Naci Görür'den kritik açıklama: Helen-Kıbrıs yayı Türkiye için büyük risk

4.2'lik deprem sonrası Naci Görür'den kritik açıklama: Helen-Kıbrıs yayı Türkiye için büyük risk

Kıbrıs açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, bölgenin tektonik hareketliliğini bir kez daha gündeme getirdi. Prof. Dr. Naci Görür, Helen-Kıbrıs Yayı'nın Türkiye için önemli bir deprem riski taşıdığını belirterek kritik uyarıda bulundu.

4.2'lik deprem sonrası Naci Görür'den kritik açıklama: Helen-Kıbrıs yayı Türkiye için büyük risk - Sayfa 1

Kıbrıs’ın güneyinde bu sabah saat 05:49’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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4.2'lik deprem sonrası Naci Görür'den kritik açıklama: Helen-Kıbrıs yayı Türkiye için büyük risk - Sayfa 2

Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisi’nin açıklamasına göre, deprem Akıncılar Deprem İstasyonu’na yaklaşık 196 kilometre mesafede, hafif şiddette kaydedildi.

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4.2'lik deprem sonrası Naci Görür'den kritik açıklama: Helen-Kıbrıs yayı Türkiye için büyük risk - Sayfa 3

Prof. Dr. Naci Görür Kıbrıs açıklarında bu sabah gerçekleşen depreme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu

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4.2'lik deprem sonrası Naci Görür'den kritik açıklama: Helen-Kıbrıs yayı Türkiye için büyük risk - Sayfa 4

Naci görür değerlendirmesinde, "Kıbrıs Yay Zonunda 4,2 deprem oluştu. Bu zonun Doğu Anadolu Fay Zonu ile de ilişkisi var. Bölgede Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıyor. 

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