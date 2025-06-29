4.2'lik deprem sonrası Naci Görür'den kritik açıklama: Helen-Kıbrıs yayı Türkiye için büyük risk
Kıbrıs açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, bölgenin tektonik hareketliliğini bir kez daha gündeme getirdi. Prof. Dr. Naci Görür, Helen-Kıbrıs Yayı'nın Türkiye için önemli bir deprem riski taşıdığını belirterek kritik uyarıda bulundu.
Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisi’nin açıklamasına göre, deprem Akıncılar Deprem İstasyonu’na yaklaşık 196 kilometre mesafede, hafif şiddette kaydedildi.
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Prof. Dr. Naci Görür Kıbrıs açıklarında bu sabah gerçekleşen depreme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu
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