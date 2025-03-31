45 il ve 110 ilçe büyük risk altında! Liste tek tek açıklandı: Hemen bakıp kontrol edin!
Son depremlerin ardından Türkiye genelinde deprem riski ve fay hatlarıyla ilgili vatandaşlar araştırmaya başladı. Güncellenmiş fay hattı haritasına göre hangi il ve ilçelerin altından fay hattı geçtiği belli oldu.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) tarafından düzenli aralıklarla güncellenen haritaya göre, ülkede 485 diri fay hattı bulunuyor.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile MTA’nın yayınladığı verilere göre, doğrudan diri fay hattı üzerinde yer alan iller şunlar:
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