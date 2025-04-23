45 il ve 110 ilçe deprem riski altında! AFAD tek tek açıkladı: Hemen bakın listeyi kontrol edin!

İstanbul’da saat 12.49’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, 13 saniye sürerek kentte büyük panik yarattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir metruk bina ile 9 evin tahliye edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremde doğrudan yaralanma olmadığını, panik nedeniyle 236 kişinin hastanelere başvurduğunu ve durumlarının iyi olduğunu belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, 378 yapısal ihbar aldıklarını ve riskli 12 binanın tedbiren boşaltıldığını duyurdu.