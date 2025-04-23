45 il ve 110 ilçe deprem riski altında! AFAD tek tek açıkladı: Hemen bakın listeyi kontrol edin!
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Marmara Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi. Vatandaşlar korkutan depremin ardından riski ve fay hatlarıyla ilgili vatandaşlar araştırmaya başladı. Güncellenmiş fay hattı haritasına göre hangi il ve ilçelerin altından fay hattı geçtiği belli oldu.
İstanbul’da saat 12.49’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, 13 saniye sürerek kentte büyük panik yarattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir metruk bina ile 9 evin tahliye edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremde doğrudan yaralanma olmadığını, panik nedeniyle 236 kişinin hastanelere başvurduğunu ve durumlarının iyi olduğunu belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, 378 yapısal ihbar aldıklarını ve riskli 12 binanın tedbiren boşaltıldığını duyurdu.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) tarafından düzenli aralıklarla güncellenen haritaya göre, ülkede 485 diri fay hattı bulunuyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile MTA’nın yayınladığı verilere göre, doğrudan diri fay hattı üzerinde yer alan iller şunlar: