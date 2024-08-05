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  4. 5 Ağustos 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

5 Ağustos 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (5 Ağustos) ne kadar oldu? 5 Ağustos 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 5 Ağustos pazartesi altın fiyatları…

5 Ağustos 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.620,43

Satış: 2.623,67

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,192.68

Satış: 4,289.71

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5 Ağustos 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 8,359.16

Satış: 8,579.41

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 17,382.00

Satış: 17,644.00

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5 Ağustos 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 41,926.83

Satış: 42,897.07

Ata altın fiyatı

Alış: 17,294.82

Satış: 17,736.04

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5 Ağustos 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16,770.73

Satış: 17,106.35

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,389.83

Satış: 2,392.79

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