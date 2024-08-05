5 Ağustos 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (5 Ağustos) ne kadar oldu? 5 Ağustos 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 5 Ağustos pazartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.620,43
Satış: 2.623,67
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,192.68
Satış: 4,289.71
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Yarım altın fiyatı
Alış: 8,359.16
Satış: 8,579.41
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 17,382.00
Satış: 17,644.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 41,926.83
Satış: 42,897.07
Ata altın fiyatı
Alış: 17,294.82
Satış: 17,736.04
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 16,770.73
Satış: 17,106.35
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,389.83
Satış: 2,392.79
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