5 bin 500 yıllık kaya yerleşkesi
Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'nde 5 bin 500 yıllık kaya yerleşkesinin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.
Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda 5 bin 500 yıllık kaya yerleşkesi gün yüzüne çıkarılıyor.
Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kentte, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.
Çelikbaş, gazetecilere, Hadrianopolis Antik Kenti sınırları içerisinde geçen yıl bir yer altı kaya yerleşkesi tespit ettiklerini söyledi.
Kaya yerleşkesinde kazı çalışmalarını planladıklarını belirten Çelikbaş, "Bu yıl da kazı çalışmalarımızı burada gerçekleştirdik. Çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Burada tabii daha öncesinde bilinen bir yer olduğunu duymuştuk. Yerine geldiğimizde bir tonozlu galeri ile bir salona ulaştık. Buradan içerinin yoğun bir şekilde toprakla dolduğunu gördük. Aslında kazı çalışmalarımız bir bakıma içerdeki bu dolgu toprağı almakla başladı." diye konuştu.