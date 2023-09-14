5 bin 500 yıllık kaya yerleşkesi

Kaya yerleşkesinde kazı çalışmalarını planladıklarını belirten Çelikbaş, "Bu yıl da kazı çalışmalarımızı burada gerçekleştirdik. Çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Burada tabii daha öncesinde bilinen bir yer olduğunu duymuştuk. Yerine geldiğimizde bir tonozlu galeri ile bir salona ulaştık. Buradan içerinin yoğun bir şekilde toprakla dolduğunu gördük. Aslında kazı çalışmalarımız bir bakıma içerdeki bu dolgu toprağı almakla başladı." diye konuştu.

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