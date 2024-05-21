5 il için sarı kodlu uyarı: Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu