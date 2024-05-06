5 Mayıs 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 5 Mayıs pazar Şans Topu çekiliş sonuçları
5 Mayıs 2024 Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü Şans Topu çekiliş sonuçlarını saat 20.00’de açıklandı. Çarşamba ve pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişte 5 numara ve 1 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 5 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları…
Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 5 Mayıs Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 5 Mayıs 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…
5 Mayıs 2024 Şans Topu sonuçları
Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 5 Mayıs pazar günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen olmadı ve tam 4.480.253,79 TL büyük ikramiye devretti. 5 bilen 11 kişi de 9.169,40 TL'nin sahibi oldu.
Çekilişi kazandıran numaralar:
02 – 15 – 23 – 24 – 34 + 06
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
5+1 Devir 4.480.253,79 ₺
5 11 9.169,40 ₺
4+1 80 1.260,75 ₺
4 1.215 103,75 ₺
3+1 2.689 56,25 ₺
3 32.766 18,45 ₺
2+1 25.284 21,90 ₺
1+1 86.059 10,25 ₺
0+1 85.344 10,30 ₺