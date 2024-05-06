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  4. 5 Mayıs 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 5 Mayıs pazar Şans Topu çekiliş sonuçları

5 Mayıs 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 5 Mayıs pazar Şans Topu çekiliş sonuçları

5 Mayıs 2024 Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü Şans Topu çekiliş sonuçlarını saat 20.00’de açıklandı. Çarşamba ve pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişte 5 numara ve 1 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 5 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları…

5 Mayıs 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 5 Mayıs pazar Şans Topu çekiliş sonuçları - Sayfa 1

Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 5 Mayıs Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 5 Mayıs 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

5 Mayıs 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 5 Mayıs pazar günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen olmadı ve tam 4.480.253,79 TL büyük ikramiye devretti. 5 bilen 11 kişi de 9.169,40 TL'nin sahibi oldu.

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5 Mayıs 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 5 Mayıs pazar Şans Topu çekiliş sonuçları - Sayfa 2

Çekilişi kazandıran numaralar:

02 – 15 – 23 – 24 – 34 + 06

Kazanan kategoriler

Kategori     Kazanan kişi sayısı     İkramiye tutarı

       5+1                        Devir                        4.480.253,79 ₺

         5                             11                               9.169,40 ₺

      4+1                            80                               1.260,75 ₺

        4                           1.215                               103,75 ₺

      3+1                         2.689                                56,25 ₺

        3                          32.766                               18,45 ₺

      2+1                        25.284                               21,90 ₺

      1+1                        86.059                               10,25 ₺

      0+1                         85.344                              10,30 ₺

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