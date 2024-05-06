5 Mayıs 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 5 Mayıs pazar Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 5 Mayıs Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 5 Mayıs 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

5 Mayıs 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 5 Mayıs pazar günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen olmadı ve tam 4.480.253,79 TL büyük ikramiye devretti. 5 bilen 11 kişi de 9.169,40 TL'nin sahibi oldu.