500 milyon lira değerinde kaçak ayakkabı ele geçirildi

Takip sonrası Eyüpsultan’da belirlenen bir depoya baskın yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lirayı bulan çeşitli markalara ait 84 bin 864 çift kaçak ve sahte olduğu değerlendirilen ayakkabı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.