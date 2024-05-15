57 kişinin öldüğü Isparta uçak kazasının firari hükümlüsü Yavuz Çizmeci 17 yıl sonra yakalandı
Isparta'daki 57 kişinin öldüğü uçak kazası davasının firari hükümlüsü Yavuz Çizmeci kazadan 17 yıl sonra İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı.
Isparta'da 2007 yılında yaşanan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin görülen dava kapsamında hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Yavuz Çizmeci, İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, iller arası ve uluslararası suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Gaziantep'e gitmek üzere havalimanına gelen ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurdu.
Yapılan kontrollerde söz konusu kişinin fotoğraf değişikliği yapılmış eski tip kimlik verdiğini gören ekipler, belgenin sahte olduğunu belirledi.
İncelemede, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan arandığı tespit edilen kişinin, 30 Kasım 2007'de İstanbul-Isparta seferini yaparken düşen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yargılandığı davada hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, uçağın Atlasjet tarafından kiralandığı Dünyaya Bakış Hava Taşımacılık AŞ'nin ortağı Yavuz Çizmeci olduğu bilgisine ulaşıldı.
Yavuz Çizmeci, hakkında bulunan kesinleşmiş hapis cezası uyarınca götürüldüğü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.