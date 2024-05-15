57 kişinin öldüğü Isparta uçak kazasının firari hükümlüsü Yavuz Çizmeci 17 yıl sonra yakalandı

İncelemede, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan arandığı tespit edilen kişinin, 30 Kasım 2007'de İstanbul-Isparta seferini yaparken düşen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yargılandığı davada hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, uçağın Atlasjet tarafından kiralandığı Dünyaya Bakış Hava Taşımacılık AŞ'nin ortağı Yavuz Çizmeci olduğu bilgisine ulaşıldı.