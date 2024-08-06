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  4. 6 Ağustos 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

6 Ağustos 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (6 Ağustos) ne kadar oldu? 6 Ağustos 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 6 Ağustos salı altın fiyatları…

6 Ağustos 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.624,53

Satış: 2.627,78

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,199.24

Satış: 4,296.42

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6 Ağustos 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 8,372.24

Satış: 8,592.84

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 17,398.00

Satış: 17,661.00

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6 Ağustos 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 41,992.45

Satış: 42,964.19

Ata altın fiyatı

Alış: 17,321.88

Satış: 17,763.79

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6 Ağustos 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16,796.98

Satış: 17,133.12

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,393.57

Satış: 2,396.53

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