6 Ağustos 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (6 Ağustos) ne kadar oldu? 6 Ağustos 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 6 Ağustos salı altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.624,53
Satış: 2.627,78
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,199.24
Satış: 4,296.42
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Yarım altın fiyatı
Alış: 8,372.24
Satış: 8,592.84
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 17,398.00
Satış: 17,661.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 41,992.45
Satış: 42,964.19
Ata altın fiyatı
Alış: 17,321.88
Satış: 17,763.79
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 16,796.98
Satış: 17,133.12
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,393.57
Satış: 2,396.53
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