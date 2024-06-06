6 Haziran 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (6 Haziran) ne kadar oldu? 6 Haziran 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 6 Haziran perşembe altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.449,28
Satış: 2.452,42
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3,918.85
Satış: 4,009.71
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Yarım altın fiyatı
Alış: 7,813.21
Satış: 8,019.42
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 16,258.00
Satış: 16,503.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 39,188.50
Satış: 40,097.10
Ata altın fiyatı
Alış: 16,165.25
Satış: 16,578.37
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 15,675.40
Satış: 15,989.79
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,233.74
Satış: 2,236.61
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