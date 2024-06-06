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  4. 6 Haziran 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

6 Haziran 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (6 Haziran) ne kadar oldu? 6 Haziran 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 6 Haziran perşembe altın fiyatları…

6 Haziran 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.449,28

Satış: 2.452,42

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3,918.85

Satış: 4,009.71

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6 Haziran 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 7,813.21

Satış: 8,019.42

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 16,258.00

Satış: 16,503.00

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6 Haziran 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 39,188.50

Satış: 40,097.10

Ata altın fiyatı

Alış: 16,165.25

Satış: 16,578.37

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6 Haziran 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15,675.40

Satış: 15,989.79

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,233.74

Satış: 2,236.61

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