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  4. 6 Mayıs 2024 pazartesi motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Haftanın ilk günü akaryakıt fiyatları

6 Mayıs 2024 pazartesi motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Haftanın ilk günü akaryakıt fiyatları

6 Mayıs 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Haftanın ilk günü akaryakıt fiyatları araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında bu hafta indirim veya zam var mı sürekli takip ediyor. Peki, 6 Mayıs’ta akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? 6 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 6 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları…

6 Mayıs 2024 pazartesi motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Haftanın ilk günü akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

6 Mayıs 2024 pazartesi günü benzin ya da motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

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6 Mayıs 2024 pazartesi motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Haftanın ilk günü akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

İşte 6 Mayıs 2024 pazartesi güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul Avrupa 

Benzin Fiyatı: 43.98 TL/L

Motorin Fiyatı: 41.39 TL/L

LPG fiyatı: 20.97 TL/L

İstanbul Anadolu 

Benzin fiyatı: 43.89 TL/L

Motorin fiyatı: 41.32 TL/L

LPG fiyatı: 20.43 TL/L

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6 Mayıs 2024 pazartesi motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Haftanın ilk günü akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

Ankara

Benzin Fiyatı: 44.85 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.29 TL/L

LPG fiyatı: 20.87 TL/L

İzmir

Benzin Fiyatı: 45.11 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.56 TL/L

LPG fiyatı: 20.51 TL/L

Adana

Benzin Fiyatı: 45.51 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.97 TL/L

LPG fiyatı: 20.74 TL/L

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