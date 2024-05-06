6 Mayıs 2024 pazartesi motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Haftanın ilk günü akaryakıt fiyatları
6 Mayıs 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Haftanın ilk günü akaryakıt fiyatları araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında bu hafta indirim veya zam var mı sürekli takip ediyor. Peki, 6 Mayıs’ta akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? 6 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 6 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları…
6 Mayıs 2024 pazartesi günü benzin ya da motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
İşte 6 Mayıs 2024 pazartesi güncel akaryakıt fiyatları;
İstanbul Avrupa
Benzin Fiyatı: 43.98 TL/L
Motorin Fiyatı: 41.39 TL/L
LPG fiyatı: 20.97 TL/L
İstanbul Anadolu
Benzin fiyatı: 43.89 TL/L
Motorin fiyatı: 41.32 TL/L
LPG fiyatı: 20.43 TL/L
Ankara
Benzin Fiyatı: 44.85 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.29 TL/L
LPG fiyatı: 20.87 TL/L
İzmir
Benzin Fiyatı: 45.11 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.56 TL/L
LPG fiyatı: 20.51 TL/L
Adana
Benzin Fiyatı: 45.51 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.97 TL/L
LPG fiyatı: 20.74 TL/L