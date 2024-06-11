6 Şubat depremini önceden bilen uzmandan Türkiye için korkutan uyarı: Kritik haritayı paylaştı
6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili kapsayan asrın felaketinden sonra Türkiye için yeni deprem uyarısı geldi. Hoogerbeets'in SSGEOS şirketi, Adana, Hatay, Orta ve Doğu Karadeniz’i kapsayan kritik haritayı paylaştı.
Deprem tahminleriyle tanınan Solar System Geometry Survey (SSGEOS) şirketinden Türkiye’yi paniğe sürükleyecek yeni harita paylaşıldı. Şirket, 11 ili etkileyen asrın felaketinden önce uyarıda bulunmuştu. Doğru çıkan tahminleriyle meşhur Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets’in kurucusu olduğu şirketin yeni paylaşımı endişe uyandırdı.
TÜRKİYE İÇİN YENİ DEPREM UYARISI GELDİ
Solar System Geometry Survey, resmi X hesabından yayımladığı haritada Afrika bölgesinden Arap Yarımadasını kapsayan oradan da Türkiye’ye gelen bir fay hattı gözlemleniyor.
Türkiye’de yuvarlak içine alınan bölgelerde Adana, Hatay çevresi ve Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi yer alıyor.
SSGEOS’in resmi internet sayfasında son haritayı yaklaşık değerler üzerinden verdiğini belirtti. Açıklama şu şekilde yapıldı:
"Sismik bağlantılı olabilecek anormallikleri tespit etmek için deniz seviyesine yakın atmosferdeki elektrik yükünü ölçer. Anomaliler, Dünya'nın ekseninin dönüşüyle ve dünya üzerine çizilen ince kırmızı çizgi olan ekliptik düzlemiyle bağlantılıdır. Potansiyel bölgeler, mor renkle işaretlenmiş yaklaşık değerlerdir."