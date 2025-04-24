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  4. 6.2'lik deprem beklenen büyük Marmara depremi mi? Uzmanından net yanıt

6.2'lik deprem beklenen büyük Marmara depremi mi? Uzmanından net yanıt

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Kumburgaz segmentinde meydana gelen orta büyüklükteki depremin beklenen 'büyük Marmara depremi' olmadığını söyledi.

6.2'lik deprem beklenen büyük Marmara depremi mi? Uzmanından net yanıt - Sayfa 1

Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

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6.2'lik deprem beklenen büyük Marmara depremi mi? Uzmanından net yanıt - Sayfa 2

Vatandaşlar sokağa dökülürken, telefon hatlarında yoğunluk yaşandı.

Uzmanlar ise panik yapılmaması, ancak dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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6.2'lik deprem beklenen büyük Marmara depremi mi? Uzmanından net yanıt - Sayfa 3

Depremin merkez üssünün Kumburgaz segmenti olduğu belirtilirken, uzmanlar yaşanan sarsıntının "beklenen ve olağan" olduğunu ifade etti.

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6.2'lik deprem beklenen büyük Marmara depremi mi? Uzmanından net yanıt - Sayfa 4

Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, depreme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

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