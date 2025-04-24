6.2'lik deprem beklenen büyük Marmara depremi mi? Uzmanından net yanıt
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Kumburgaz segmentinde meydana gelen orta büyüklükteki depremin beklenen 'büyük Marmara depremi' olmadığını söyledi.
Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Vatandaşlar sokağa dökülürken, telefon hatlarında yoğunluk yaşandı.
Uzmanlar ise panik yapılmaması, ancak dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
Depremin merkez üssünün Kumburgaz segmenti olduğu belirtilirken, uzmanlar yaşanan sarsıntının "beklenen ve olağan" olduğunu ifade etti.