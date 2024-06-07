7 Haziran 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (7 Haziran) ne kadar oldu? 7 Haziran 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 7 Haziran cuma altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.451,77
Satış: 2.454,15
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3,922.84
Satış: 4,012.54
1 | 6
Yarım altın fiyatı
Alış: 7,821.16
Satış: 8,025.07
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 16,261.00
Satış: 16,507.00
2 | 6
Gremse altın fiyatı
Alış: 39,228.37
Satış: 40,125.37
Ata altın fiyatı
Alış: 16,181.70
Satış: 16,590.06
3 | 6
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15,691.35
Satış: 16,001.06
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,236.02
Satış: 2,238.19
4 | 6