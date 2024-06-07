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  4. 7 Haziran 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

7 Haziran 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (7 Haziran) ne kadar oldu? 7 Haziran 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 7 Haziran cuma altın fiyatları…

7 Haziran 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.451,77

Satış: 2.454,15

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3,922.84

Satış: 4,012.54

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7 Haziran 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 7,821.16

Satış: 8,025.07

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 16,261.00

Satış: 16,507.00

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7 Haziran 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 39,228.37

Satış: 40,125.37

Ata altın fiyatı

Alış: 16,181.70

Satış: 16,590.06

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7 Haziran 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15,691.35

Satış: 16,001.06

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,236.02

Satış: 2,238.19

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