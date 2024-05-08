7 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! 7 Mayıs 2024 salı Süper Loto sonuçları
Şans oyunu seven vatandaşlar, 7 Mayıs 2024 yapılan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor. Peki, 7 Mayıs salı Süper Loto çekildi mi? İşte detaylar…
Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 3.896.757,19 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 7 talihli de 118.951,95 TL kazandı. Süper Loto 7 Mayıs 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…
7 Mayıs 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto 7 Mayıs 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 3.896.757,19 TL devretti.
İşte kazanan numaralar:
20 – 31 – 37 – 42 – 47 – 55
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 3.896.757,19 ₺
5 7 118.951,95 ₺
4 664 1.950,65 ₺
3 16.445 95,60 ₺
2 157.429 10,55 ₺