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  4. 7 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! 7 Mayıs 2024 salı Süper Loto sonuçları

7 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! 7 Mayıs 2024 salı Süper Loto sonuçları

Şans oyunu seven vatandaşlar, 7 Mayıs 2024 yapılan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor. Peki, 7 Mayıs salı Süper Loto çekildi mi? İşte detaylar…

7 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! 7 Mayıs 2024 salı Süper Loto sonuçları - Sayfa 1

Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 3.896.757,19 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 7 talihli de 118.951,95 TL kazandı. Süper Loto 7 Mayıs 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

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7 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! 7 Mayıs 2024 salı Süper Loto sonuçları - Sayfa 2

7 Mayıs 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 7 Mayıs 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 3.896.757,19 TL devretti.

İşte kazanan numaralar:

20 – 31 – 37 – 42 – 47 – 55

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7 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! 7 Mayıs 2024 salı Süper Loto sonuçları - Sayfa 3

Kazanan kategoriler

       Kategori        Kazanan kişi sayısı        İkramiye tutarı

          6                            Devir                   3.896.757,19 ₺

          5                                7                        118.951,95 ₺

          4                              664                        1.950,65 ₺

          3                           16.445                        95,60 ₺

          2                         157.429                        10,55 ₺

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