7 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! 7 Mayıs 2024 salı Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 3.896.757,19 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 7 talihli de 118.951,95 TL kazandı. Süper Loto 7 Mayıs 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…