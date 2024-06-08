8 Haziran 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (8 Haziran) ne kadar oldu? 8 Haziran 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 8 Haziran cumartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.425,74
Satış: 2.428,86
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3,881.18
Satış: 3,971.19
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Yarım altın fiyatı
Alış: 7,738.10
Satış: 7,942.38
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 16,059.00
Satış: 16,301.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 38,811.79
Satış: 39,711.89
Ata altın fiyatı
Alış: 16,009.86
Satış: 16,419.11
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 15,524.72
Satış: 15,836.18
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,212.27
Satış: 2,215.12
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