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  4. 8 Haziran 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

8 Haziran 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (8 Haziran) ne kadar oldu? 8 Haziran 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 8 Haziran cumartesi altın fiyatları…

8 Haziran 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.425,74

Satış: 2.428,86

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3,881.18

Satış: 3,971.19

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8 Haziran 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 7,738.10

Satış: 7,942.38

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 16,059.00

Satış: 16,301.00

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8 Haziran 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 38,811.79

Satış: 39,711.89

Ata altın fiyatı

Alış: 16,009.86

Satış: 16,419.11

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8 Haziran 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15,524.72

Satış: 15,836.18

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,212.27

Satış: 2,215.12

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