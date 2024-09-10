8 yaşındaki Narin Güran neden öldürüldü? 4 kritik iddia
Türkiye'nin kanını donduran Narin Güran cinayetinde her geçen dakika yeni bilgiler ortaya çıkıyor. 8 yaşındaki Narin'in neden öldürüldüğüyle ilgili ise 4 kritik iddia yanıt bekliyor. İşte o iddialar
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden N.B. ifadesinde tutuklanan amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini iddia etti.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve günler sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Peki Narin neden öldürüldü?
OTOPSİDE 91 ÖRNEK ALINDI
Narin Güran’ın ön otopsi raporu tutanağı paylaşıldı. Tutanakta, cesetteki çürüme nedeniyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda bulunulamayacağı, kesin ölüm sebebinin moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar ve İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen numuneler üzerinde yapılacak incelemelerle belirlenebileceği ifade edildi.
Tutanakta, Narin’in cenazesinin otopsi işlemleri için pazar günü saat 10.50’de Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na getirildiği ve otopsi işlemlerine başlandığı ifade edildi.