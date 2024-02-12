80 milyon liralık araçlar çürümeye terk edildi
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan yedieminlerde toplam 80 milyon değerinde olan araçlar çürümeye terk edildi. Otopark işletmecisi Sinan Akak, "Otoparkımızda yatan araçlardan kimisinin şirketi batmış, kimisi hacizli olmuş. Pek nadir de olsa elektrik ve su faturasını ödemeyip aracına haciz gelen var." açıklaması yaptı.
Diyarbakır’da bir yediemin otoparkında 300’den fazla araç, bin 500 adet de motosiklet yıllardır sahiplerini bekliyor.
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Tahmini değeri 80 milyon üzerinde olan araçlar, çürümeye terk edildi.
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Otopark sahipleri, hacizli araçların ekonomiye tekrar kazandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.
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Yenişehir ilçesinde yediemin otoparkını işleten Sinan Akak, milyon lira değerindeki araçların otoparklarda çürümesine gönüllerinin el vermediğini söyledi.
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