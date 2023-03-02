87 metrelik iki kuleli yapı depremde hasar görmedi

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay’ın İskenderun ilçesinde de yıkıma ve hasara yol açtı.

Kentin en fazla zarar gören bölgelerinden biri olan sahil bandında birçok yapı yıkılırken, ayakta kalanlarda da zemin sıvılaşması nedeniyle hasar oluştu.