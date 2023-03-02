87 metrelik iki kuleli yapı depremde hasar görmedi
Depremde İskenderun sahil şeridindeki pek çok binada hasar oluşurken 87 metrelik iki kuleye sahip yapıda izolatör olmamasına rağmen hasar oluşmadı.
Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay’ın İskenderun ilçesinde de yıkıma ve hasara yol açtı.
Kentin en fazla zarar gören bölgelerinden biri olan sahil bandında birçok yapı yıkılırken, ayakta kalanlarda da zemin sıvılaşması nedeniyle hasar oluştu.
Bölgede iki uzun kulesiyle dikkat çeken alışveriş merkezi, otel ve rezidanstan oluşan yapıda hasarın oluşmaması dikkatlerden kaçmadı.
Ayrıca izolatörün bulunmadığı yapıda alışveriş merkezi içerisindeki iş yerlerinde hiçbir eşyanın hasar almamasının yanı sıra devrilmemesi görenleri şaşırttı.
19 katlı ve 87 metre yüksekliğe sahip iki kulesi bulunan yapının önündeki yolda dahi çökmeler yaşanırken, binada adeta oynama olmadığı belirtildi.