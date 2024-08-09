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  4. 9 Ağustos 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

9 Ağustos 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (9 Ağustos) ne kadar oldu? 9 Ağustos 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 9 Ağustos cuma altın fiyatları…

9 Ağustos 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.635,55

Satış: 2.638,81

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,216.88

Satış: 4,314.45

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9 Ağustos 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 8,407.41

Satış: 8,628.91

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 17,482.00

Satış: 17,746.00

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9 Ağustos 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 42,168.83

Satış: 43,144.54

Ata altın fiyatı

Alış: 17,394.64

Satış: 17,838.36

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9 Ağustos 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16,867.53

Satış: 17,205.04

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,403.62

Satış: 2,406.59

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