9 Ağustos 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (9 Ağustos) ne kadar oldu? 9 Ağustos 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 9 Ağustos cuma altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.635,55
Satış: 2.638,81
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,216.88
Satış: 4,314.45
1 | 6
Yarım altın fiyatı
Alış: 8,407.41
Satış: 8,628.91
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 17,482.00
Satış: 17,746.00
2 | 6
Gremse altın fiyatı
Alış: 42,168.83
Satış: 43,144.54
Ata altın fiyatı
Alış: 17,394.64
Satış: 17,838.36
3 | 6
Ziynet altın fiyatı
Alış: 16,867.53
Satış: 17,205.04
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,403.62
Satış: 2,406.59
4 | 6