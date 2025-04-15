9 saate kadar sürecek, 28 ilçe etkilenecek! İstanbullular hemen bu listeyi kontrol edin, önlem alın!
BEDAŞ ve AYEDAŞ 16 Nisan salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri, mahalleleri tek tek açıklayarak vatandaşları uyardı. Avrupa Yakasında 21 ilçe, Anadolu Yakasında ise 7 ilçe saatlerce karanlığa bürünecek. Vatandaşlar "İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?, İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, salı günü elektrik kesintileri, bugün elektrik kesintileri" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruya göre, İstanbul'un 28 ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Yayımlanan planlı kesinti programına göre bazı ilçelerde yarın elektrik kesintisi 9 saate kadar sürecek.
Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 16 Nisan salı günü BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı...