9 saate kadar sürecek, 28 ilçe etkilenecek! İstanbullular hemen bu listeyi kontrol edin, önlem alın!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruya göre, İstanbul'un 28 ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Yayımlanan planlı kesinti programına göre bazı ilçelerde yarın elektrik kesintisi 9 saate kadar sürecek.

Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İşte 16 Nisan salı günü BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı...