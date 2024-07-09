928 yıl önce Türk akınlarını önlemek için yapıldı, yerini bilen çok az: Geriye kalıntılar kaldı
Kocaeli'de Türklerin Bithynia'ya baskısını, özellikle Sakarya Irmağı'nı geçerek Nikomedia'yı tehdit etmelerini engelleyebilmek amacıyla 1096 yılında yaptırılan Sidera (Demir) Kalesi'nden geriye sadece kalıntıları kaldı.
Başiskele'nin Kullar Paşadağı mevkiinde yer alan kale, Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos tarafından 1096 yılında inşa ettirildi.
Kale, Türklerin Bithynia'ya olan baskılarını ve Sakarya Irmağı'nı geçerek Nikomedia’yı tehdit etmelerini engellemek amacıyla İzmit - Sapanca arasında stratejik bir noktada kuruldu.
Yapı bugün "Paşa Kalesi" olarak adlandırılsa da I. Aleksios Komnenos'un tarihçi kızı Prenses Anna Komnenos'un eserlerinde kalenin sağlamlığı dolayısıyla "Demir Kale" olarak anıldığı belirtiliyor.
Günümüzde ormanlık alan içinde kaybolmuş olan kalenin kalıntıları yaklaşık iki metre yüksekliğinde moloz taş duvarlardan oluşuyor.