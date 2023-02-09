ABB bölgeye 500 tır yardım malzemesi gönderdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, asrın depreminde afetzedelere yardım için bölgeye 500 TIR yardım malzemesi gönderdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kahramanmaraş merkezli depremlerde afetzedelere ulaştırılmak üzere vatandaşların desteğiyle toplanan 500 TIR yardım malzemesini yola çıkardı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki 28 bölgede bulunan ANFA şeflikleri ve çeşitli noktalarda kurulan toplama merkezleri aracılığıyla ana toplama merkezlerine getirilen ürünler, gönüllülerle yapılan işbirliği ile ayrıştırılarak deprem felaketinin yaşandığı 10 ile gönderildi.
Macunköy Metro İstasyonu, BELKO soğuk hava deposu, ANFA Altınpark, Atatürk Spor Salonu ve Çevre Koruma Dairesi Başkanlığında kurulan toplama merkezlerinden bugüne kadar 500 tırlık yardım malzemesi bölgeye sevk edildi.
Tırlarda ağırlıklı olarak gıda malzemeleri, kıyafet, battaniye, su, çocuk ürünleri, ekmek, ısıtıcı olmak üzere powerbank, seyyar tuvalet, jeneratör, sağlık malzemeleri ile inşaat aletleri gibi ürünler de yer alıyor.