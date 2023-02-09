ABB bölgeye 500 tır yardım malzemesi gönderdi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki 28 bölgede bulunan ANFA şeflikleri ve çeşitli noktalarda kurulan toplama merkezleri aracılığıyla ana toplama merkezlerine getirilen ürünler, gönüllülerle yapılan işbirliği ile ayrıştırılarak deprem felaketinin yaşandığı 10 ile gönderildi.

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