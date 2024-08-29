ABD anlaşmayı onayladı: Türk donanması 94 adet füze alacak!
ABD hükümeti Türk Donanması için 94 adet RIM-116 füzesinin satışını onayladı. İşte RIM-116 füzesi ve özellikleri...
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, son dönemdeki yabancı askeri satış (FMS) onaylarını detaylandıran bir rapor yayınladı. Rapora göre, 90 milyon dolar değerindeki FMS, 94 adet Mk 44 MOD 4 (taktik) RAM Güdümlü Mermi Paketi, 3 adet Mk 47 MOD 9 telemetre füzesi ve 1 adet patlama test aracının satışını içeriyor.
Füze ada sınıf korvetlere konuşlandırılacak
Paket ayrıca taşıma ve depolama konteynerleri ile Türk Deniz Kuvvetleri için RAM-System GmbH (RAMSYS) adına ABD Donanması RAM Program Ofisi’nden teknik verileri de kapsıyor. Naval News yorum ve transfer takvimi için RAMSYS’ye ulaştı ancak şirket yorum yapmayı reddetti. Füzeler Türk Donanması’nın ADA sınıfı korvetlerinde konuşlandırılacak ve bu korvetler öz savunma yeteneklerinin bir parçası olarak RAM nokta savunma füze sistemi ile donatılacak.
Başlangıçta sistemin İ sınıfı fırkateynlere yerleştirilmesi planlanıyordu, ancak ABD yaptırımlarının uygulanmasının ardından Türk savunma sanayii bunun yerine TCG İstanbul‘a yerli Gökdeniz 35 mm yakın mesafe silah sistemi (CIWS) monte etmeyi tercih etti. Türk su üstü muhariplerinin nokta savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere ASELSAN GÖKSÜR, ROKETSAN ise Levent nokta savunma füze sistemleri üzerinde çalışıyor.
RAM sistemi
Her iki sistem de şu anda geliştirme aşamasında ve yakın zamanda denemelere başlaması bekleniyor. RAM güdümlü füze silah sistemi modern bir gemi savunma silahıdır ve her büyüklükteki gemi için olağanüstü koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Şu anda 11 ülkede 165’ten fazla gemide konuşlandırılmış durumdadır. Süpersonik, hafif, hızlı tepki veren, ateş et ve unut silahı olan RAM sistemi, gemi savar füzelerini imha etmek üzere tasarlanmıştır.