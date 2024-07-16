ABD başkanlık seçimleri ne zaman? ABD’de seçim süreci nasıl işler?
ABD'de 60. Başkanlık seçimleri, 5 Kasım’da yapılacak. ABD Başkanı Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yarıştığı ABD seçim dönemi gergin geçiyor. Biden ile Trump’ın çekişmeli başkanlık yarışı ve Trump’a yönelik suikast girişimi ile ABD seçim sisteminin nasıl işlediği de merak konusu oldu. Peki, ABD’de seçim süreci nasıl işliyor? ABD başkanlık seçimleri kaç yılda bir yapılıyor? İşte, ABD seçim sistemine dair detaylar…
ABD’de seçim süreci nasıl işler?
ABD başkanlık seçimlerine katılan her siyasi parti başkan adayını kendi içinde belirler. ABD Anayasası’nda aday belirleme sürecini düzenleyen hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Ancak yıllar boyunca partiler tarafından bu süreci düzenleyen bazı gelenekler ortaya çıkmıştır. ABD’nin iki büyük partisi olan Demokratik Parti ve Cumhuriyetçi Parti başkan adaylarını ön seçimler yoluyla belirler. Bu ön seçimler eyaletlere göre Primary veya Caucus yöntemiyle yapılır. Primary yöntemi, partinin taraftarı olan her ABD yurttaşına açık olan seçimlerdir. Caucus yöntemi ise ancak partinin kayıtlı üyelerine açıktır.
Ön seçimler bütün eyaletlerde aynı gün içinde yapılmaz. Ön seçimler başkanlık seçiminin yapılacağı yılın ocak ayında tek tek bazı eyaletlerde başlar ve haziran ayına kadar eyaletten eyalete devam eder. Geleneksel olarak ön seçimlerin yapıldığı ilk eyaletler ise ABD’nin orta batı eyaletlerinden Iowa ve ABD’nin kuzeydoğusundaki New Hampshire eyaletleridir.
Ön seçimler bittikten sonra ağustos ayının sonunda ve eylül ayı başında her parti bir kurultay yapar. Bu kurultayda her parti resmen adayını belirler. Kurultaylar ABD’nin en büyük medya organları tarafından ABD halkına canlı olarak yansıtılırlar. Birkaç gün süren kurultaylar süresinde her partinin ileri gelenleri konuşmalar yaparlar.
Başkan yardımcısı adayları ise seçimle belirlenmez. Başkan adayı, başkan yardımcısı adayını kendisi belirler. Bu işlem genellikle parti kurultayından hemen önce gerçekleşir. Kurultay, son gününde başkan adayının bir konuşma yapmasıyla son bulur. Kurultayın bitmesiyle başkanlık seçimi kampanyası da başlamış olur.