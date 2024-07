ABD başkanlık seçimleri ne zaman? ABD’de seçim süreci nasıl işler?

Ön seçimler bittikten sonra ağustos ayının sonunda ve eylül ayı başında her parti bir kurultay yapar. Bu kurultayda her parti resmen adayını belirler. Kurultaylar ABD’nin en büyük medya organları tarafından ABD halkına canlı olarak yansıtılırlar. Birkaç gün süren kurultaylar süresinde her partinin ileri gelenleri konuşmalar yaparlar.