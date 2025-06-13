ABD temizliğe başladı! 4 ülkeden 500 bin vatandaşa ülkeyi terk edin emri; Trump talimatı verdi

ABD Başkanı Donald Trump ile Musk gerilimi biterken, İran ile İsrail savaşı başladı ve dünya gündemi savaşı konuşmaya başladı. Tüm bu gelişmelere ek olarak ABD, ülkeye daha önce göçmen olarak giren yüz binlerce vatandaş için uyarı yaptı.