ABD temizliğe başladı! 4 ülkeden 500 bin vatandaşa ülkeyi terk edin emri; Trump talimatı verdi
Biden yönetiminde başlatılan göçmen programını iptal eden Donald Trump, dört ülkeden yüz binlerce vatandaşı derhal ülkelerine dönme emri verdi. İsrail ile İran arasında gerilim devam ederken, Trump’ın bu kararı da eleştirildi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Musk gerilimi biterken, İran ile İsrail savaşı başladı ve dünya gündemi savaşı konuşmaya başladı. Tüm bu gelişmelere ek olarak ABD, ülkeye daha önce göçmen olarak giren yüz binlerce vatandaş için uyarı yaptı.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından yapılan duyuruda dört ülkeden 500 bin vatandaş için ülkeyi terk edin çağrısı yapıldı.
BBC’nin haberine göre uyarı yapılan ülkeler arasında Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela vatandaşları bulunuyor. Üstelik yetkililer, bu vatandaşlara derhal ayrılmaları gerektiğini bildiren mailler de göndereceğini duyurdu. Öte yandan daha önce sınır dışı edilmekten geçici olarak korunan kişilere tanınan ayrıcalık da iptal ediliyor.
DHS’nin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, eski Başkan Joe Biden döneminde verilen özel bir karar kapsamında bu dört ülkeden 500 binden fazla kişiye iki yıl boyunca ABD'de kalma izni verilmişti. Ancak Trump yönetiminin başlattığı toplu sınır dışı politikalarına karşı çıkan çevrelerin bu yeni karara yargı yoluyla itiraz etmesi bekleniyor.