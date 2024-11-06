ABD Yeşil Kart Başvurusu 2024: Türkiye'den Kaç Kişi Katılıyor? Başvuru Süreci ve Merak Edilenler
Milyonlarca kişinin ABD’ye yerleşip vatandaşlık hayalini kurduğu Yeşil Kart, her yıl belirli bir tarihte başvuru yoluyla gerçekleşiyor. Peki Yeşil Kart’a Türkiye’den kaç kişi başvuruyor, süreç nasıl işleniyor? İşte merak ettiğiniz her şey!
6 Kasım, Ekonomim- ABD'nin her yıl dünya genelinde binlerce kişiye süresiz oturma izni verdiği Yeşil Kart kurası için bu yılki başvuru süresi sona eriyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kura başvuruları için belirlediği süre, Türkiye saatiyle 7 Kasım’da saat 20:00’de tamamlanacak. Binlerce, hatta yüz binlerce vatandaşın hayalini kurduğu Yeşil Kart, her yıl binlerce kişiye fırsat kapılarını açıyor. Peki süreç nasıl işliyor, Türkiye’de kaç kişi Yeşil Kart’a başvuru yapıyor?
YEŞİL KART NEDİR?
Kuranın resmi adı "Diversity Visa Program," yani "Çeşitlilik Vizesi Programı" olarak geçiyor.
ABD Kongresi tarafından her yıl düzenlenmesi zorunlu tutulan bu program, Amerika'ya daha az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yoluyla göçmen vizesi kazanma fırsatı sunmayı amaçlıyor. Bunun yanında milyonlarca kişinin ücretsiz olarak başvurabildiği program kapsamında her yıl kurayla belirlenen 55 bin kişiye Yeşil Kart veriliyor.
YEŞİL KART’A KİMLER KATILABİLİYOR?
BBC’nin derlediği habere göre "Çeşitlilik Vizesi Programı" bu haliyle 1990 yılında yürüğe alundı. Programa dahil olan ülkelerin listesi her yıl değişiklik gösteriyor.
Zira kuraya yalnızca son beş yılda ABD'ye 50 binden az göçmen yollamış ülkeler girebiliyor. Bu yıl başvuru hakkı olmayan ülkeler şöyle:
Bangladeş, Brezilya, Kanada, Çin, Kolombiya, Küba, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Haiti, Hindistan, Honduras, Jameika, Meksika, Nijerya, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Venezuela. Bunlara ek olarak, Türkiye de dahil, her ülkeden Yeşil Kart başvurusu yapılabiliyor. Kuraya her yıl 10 ila 15 milyon arasında insan katıldığını da belirtmekte fayda var.