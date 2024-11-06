ABD Yeşil Kart Başvurusu 2024: Türkiye'den Kaç Kişi Katılıyor? Başvuru Süreci ve Merak Edilenler

YEŞİL KART’A KİMLER KATILABİLİYOR?



BBC’nin derlediği habere göre "Çeşitlilik Vizesi Programı" bu haliyle 1990 yılında yürüğe alundı. Programa dahil olan ülkelerin listesi her yıl değişiklik gösteriyor.



Zira kuraya yalnızca son beş yılda ABD'ye 50 binden az göçmen yollamış ülkeler girebiliyor. Bu yıl başvuru hakkı olmayan ülkeler şöyle:



Bangladeş, Brezilya, Kanada, Çin, Kolombiya, Küba, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Haiti, Hindistan, Honduras, Jameika, Meksika, Nijerya, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Venezuela. Bunlara ek olarak, Türkiye de dahil, her ülkeden Yeşil Kart başvurusu yapılabiliyor. Kuraya her yıl 10 ila 15 milyon arasında insan katıldığını da belirtmekte fayda var.