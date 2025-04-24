ABD'li kurum açıkladı: İstanbul’un ilçeleri depremi kaç şiddetinde hissetti?
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ve AFAD verilerine göre sarsıntı, farklı ilçelerde farklı şiddetlerde yaşandı. USGS'nin yayımladığı harita, İstanbul’un sokak sokak hangi büyüklükte sarsıldığını gözler önüne serdi.
İstanbul'da paniğe neden olan deprem, özellikle batı ilçelerinde daha güçlü hissedildi. ABD Jeoloji Merkezi'nin (USGS) yayımladığı harita, İstanbul’un sokak sokak hangi büyüklükte sarsıldığını gözler önüne serdi.
Depremin Merkez Üssü Silivri Açıkları 6.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Silivri açıkları olarak belirlendi. Sarsıntı, İstanbul’un batısındaki ilçelerde daha yüksek şiddetle hissedilirken, doğu bölgelerine doğru şiddet azaldı. Artçı sarsıntılar gün boyu devam etti.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ve AFAD verilerine göre sarsıntı, farklı ilçelerde farklı şiddetlerde yaşandı.