Adana'da daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Yıkıcı deprem üretebilecek faylar var
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Adana'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremi yorumladı. Depremin bir artçı olmadığını söyleyen Ersoy, "Bölgede 6.0 büyüklüğünde yıkıcı deprem üretebilecek faylar var" diyerek uyardı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem oldu. 27 Ekim'de saat 20:07 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 20,13 kilometre olarak ölçüldü.
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Vatandaşların korku ve panikle kendini dışarı attığı depremin ardından şiddetli artçılar devam etti. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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