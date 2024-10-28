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  4. Adana'da daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Yıkıcı deprem üretebilecek faylar var

Adana'da daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Yıkıcı deprem üretebilecek faylar var

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Adana'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremi yorumladı. Depremin bir artçı olmadığını söyleyen Ersoy, "Bölgede 6.0 büyüklüğünde yıkıcı deprem üretebilecek faylar var" diyerek uyardı.

Adana'da daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Yıkıcı deprem üretebilecek faylar var - Sayfa 1

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem oldu. 27 Ekim'de saat 20:07 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 20,13 kilometre olarak ölçüldü.

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Adana'da daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Yıkıcı deprem üretebilecek faylar var - Sayfa 2

Depremden Adana'nın yanı sıra Osmaniye, Gaziantep ve Kayseri'nin de etkilendiği kaydedildi.

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Adana'da daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Yıkıcı deprem üretebilecek faylar var - Sayfa 3

Vatandaşların korku ve panikle kendini dışarı attığı depremin ardından şiddetli artçılar devam etti. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Adana'da daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Yıkıcı deprem üretebilecek faylar var - Sayfa 4

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Ersoy, şunları söyledi:

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