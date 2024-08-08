Adana'yı peş peşe sallayan fay hattı en fazla kaç büyüklüğünde deprem üretir? Deprem uzmanı açıkladı
Adana'nın Kozan ilçesinde peş peşe depremler oldu. Peki Adana'yı sallayan fay hattı en fazla kaç büyüklüğünde deprem üretir? İşte yanıtı...
Adana’nın Kozan ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre 4.6, 4.5, 4.0 ve 3.7 büyüklüğünde dört deprem meydana geldi. Depremler çevre illerde de hissedildi.
Öte yandan Adana depremlerinin ardından Akdeniz’de Girit adası açıklarında da 5.0, 4.4 ve 4.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Can ve mal kaybı yaşanmayan depremler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Adana, Kozan/Mahyalar yakınında ve Saimbeyli Fay Zonu’nda 4.8 deprem oldu. Depremin doğrudan DAF (Doğu Anadolu Fay hattı) ile ilgisi yok ama ondan enerji transfer etmiş olabilir. 6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir” dedi.
Peki Adana'yı peş peşe sallayan bu fay hattı en fazla kaç büyüklüğünde depremlere neden olur?