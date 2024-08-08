Adana'yı peş peşe sallayan fay hattı en fazla kaç büyüklüğünde deprem üretir? Deprem uzmanı açıkladı

Can ve mal kaybı yaşanmayan depremler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Adana, Kozan/Mahyalar yakınında ve Saimbeyli Fay Zonu’nda 4.8 deprem oldu. Depremin doğrudan DAF (Doğu Anadolu Fay hattı) ile ilgisi yok ama ondan enerji transfer etmiş olabilir. 6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir” dedi.