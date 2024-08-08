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  4. Adana'yı peş peşe sallayan fay hattı en fazla kaç büyüklüğünde deprem üretir? Deprem uzmanı açıkladı

Adana'yı peş peşe sallayan fay hattı en fazla kaç büyüklüğünde deprem üretir? Deprem uzmanı açıkladı

Adana'nın Kozan ilçesinde peş peşe depremler oldu. Peki Adana'yı sallayan fay hattı en fazla kaç büyüklüğünde deprem üretir? İşte yanıtı...

Adana'yı peş peşe sallayan fay hattı en fazla kaç büyüklüğünde deprem üretir? Deprem uzmanı açıkladı - Sayfa 1

Adana’nın Kozan ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre 4.6, 4.5, 4.0 ve 3.7 büyüklüğünde dört deprem meydana geldi. Depremler çevre illerde de hissedildi.

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Adana'yı peş peşe sallayan fay hattı en fazla kaç büyüklüğünde deprem üretir? Deprem uzmanı açıkladı - Sayfa 2

Öte yandan Adana depremlerinin ardından Akdeniz’de Girit adası açıklarında da 5.0, 4.4 ve 4.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

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Adana'yı peş peşe sallayan fay hattı en fazla kaç büyüklüğünde deprem üretir? Deprem uzmanı açıkladı - Sayfa 3

Can ve mal kaybı yaşanmayan depremler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Adana, Kozan/Mahyalar yakınında ve Saimbeyli Fay Zonu’nda 4.8 deprem oldu. Depremin doğrudan DAF (Doğu Anadolu Fay hattı) ile ilgisi yok ama ondan enerji transfer etmiş olabilir. 6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir” dedi.

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Adana'yı peş peşe sallayan fay hattı en fazla kaç büyüklüğünde deprem üretir? Deprem uzmanı açıkladı - Sayfa 4

Peki Adana'yı peş peşe sallayan bu fay hattı en fazla kaç büyüklüğünde depremlere neden olur?

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