Adıyaman'da dağdan kopan dev kayalar evlere ağır hasar verdi

Pazarcık'taki 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem, İncirli'de de can kaybı ve hasara neden açtı. Köyün, fay hattının geçtiği arazilerinde oluşan yarıklar ve dağdan kopan dev kayalar, depremin boyutunu gözler önüne seriyor.

39 haneli köyde deprem nedeniyle 34 ev ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Yuvarlanan kayalar bazı evlerin çatılarını yıkarak içeri girdi, bazılarının ise duvarlarını yıkıp geçti.