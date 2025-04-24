AFAD tek tek açıkladı! İşte Türkiye'de deprem riski en az ve en fazla olan iller...
AFAD raporlarına göre, Türkiye'de 23 ilin deprem risk seviyesi düşük. Buna göre, Karaman, Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Bartın, Sinop, Niğde, Edirne, Kırklareli, Niğde, Konya, Mardin, Urfa, Sivas, Kayseri, Mersin, Kilis, Ankara, Yozgat, Nevşehir ve Gümüşhane deprem riski az olan kentler arasında yer alıyor.
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye bir kez daha deprem tehlikesiyle yüzleşti.
Çok sayıda yıkıcı deprem yaşayan Türkiye'de, birçok kent riskli deprem bölgeleri arasında yer alıyor.
Türkiye’de deprem riski yüksek olan iller
Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu ve Batı Anadolu Fay Hattı üzerinde ve çevresinde yer alan iller deprem riski yüksek iller olarak ön plana çıkıyor.
Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan, 1.derece deprem bölgesi iller; Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Dersim, Elazığ, Adıyaman, Maraş, Osmaniye, Hatay olarak sıralanıyor.