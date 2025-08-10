AFAD ve MTA güncelledi: Türkiye'de deprem riski en düşük 20 şehir açıkladı! Hemen kontrol edin...

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından güncellenen son Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Türkiye Aktif Fay Haritasına göre Türkiye'de deprem riski açısından en güvenli 20 ili belli oldu.

İşte Türkiye'nin deprem riski açısından en güvenli 20 ili...