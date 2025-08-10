AFAD ve MTA güncelledi: Türkiye'de deprem riski en düşük 20 şehir açıkladı! Hemen kontrol edin...
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde hissedilirken Türkiye'de deprem riski açısından en güvenli 20 il merak konusu oldu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedildi. AFAD, saat 19.53'te meydana gelen depremin yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından güncellenen son Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Türkiye Aktif Fay Haritasına göre Türkiye'de deprem riski açısından en güvenli 20 ili belli oldu.
İşte Türkiye'nin deprem riski açısından en güvenli 20 ili...
20. EDİRNE
Marmara Bölgesi’nde yer almasına rağmen Edirne, fay hatlarından uzakta olduğu için daha az riskli iller arasında.